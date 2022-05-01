Москва, 1 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Закон, который отменяет упрощённую выдачу виз с рядом стран Европы, подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Действие закона распространяется на некоторые категории граждан Евросоюза, а также на граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

При этом в пояснительной записке к документу указывается, что новый закон касается обладателей дипломатических паспортов, членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) о предоставлении отсрочки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров в российские экономические зоны.