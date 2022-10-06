Прага, 6 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. 6 октября в Праге лидеры Великобритании и Турции присоединятся к коллегам из Евросоюза на инаугурационном саммите так называемого Европейского политического сообщества, целью которого является объединение Европы перед лицом России, передает агентство France-Presse.

Прага

ЕС назвал пражскую встречу — детище президента Франции Эммануэля Макрона — «платформой для политической координации» 44 стран, которые примут участие в саммите.

Однако между некоторыми участниками существуют глубокие разногласия и даже открытые конфликты, а кое-кто полагает, что это однодневное мероприятие окажется не более чем фотосессией.

Среди тех, кто соберется в историческом Пражском Граде, будут также лидеры Албании, Армении, Азербайджана, Боснии, Грузии, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Сербии и Швейцарии.

Россия не приглашена, но будет незримо присутствовать на встрече, поскольку дискуссии будут сосредоточены на экономических последствиях проводимой ею операции на территории б. УССР.

Сам глава киевского режима Владимир Зеленский будет участвовать в заседании по видеосвязи.

Несмотря на риторику, ожидается, что конкретных результатов саммита будет немного.

Франция заявила, что надеется определить потенциальные возможности для сотрудничества между лидерами по защите критически важной европейской инфраструктуры, такой как трубопроводы, кибербезопасность и энергоснабжение.

Представители ЕС рассчитывают договориться о проведении следующей встречи сообщества через шесть месяцев в одной из стран за пределами союза. С предложением принять саммит у себя уже выступили Великобритания и Молдавия.