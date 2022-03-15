Интересная тенденция наблюдается в российских арбитражах в последнюю неделю — в решениях судов начали фигурировать слова «санкции» и «недружественная страна». Судьи уже как минимум в двух решениях учли тот факт, что один из фигурантов спора — выходец из страны, которая поддержала санкции против России. При этом речь пока идёт не о крупных разбирательствах и миллиардах рублей. Это всего лишь небольшие по суммам споры, но, судя по всему, это только начало. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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После введения западных санкций в отношении России ряд компаний с иностранной пропиской устроили своего рода флешмоб, как будто соревнуясь друг с другом, кто громче хлопнет дверью и пафоснее покинет рынок России. Среди тех, кто отказался от россиян как от потенциальных клиентов, были как крупные игроки своего сегмента, так и мелкие, о которых до этого никто не слышал.

14 марта 2022 года стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании согласовали четвёртый по счёту пакет санкций против России.

В ответ на действия стран и территорий, ещё 7 марта 2022 года российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая офшоры, например, Британские Виргинские острова, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Опираясь на этот документ, государство и его регионы, муниципалитеты, а также граждане РФ, российские юрлица, у которых есть валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, могут расплатиться по ним в рублях (до 10 млн рублей в месяц).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

А ещё ранее, 28 февраля 2022 года, был издан указ президента России за номером 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ касался валютных операций, в том числе коммерческих компаний.

Вышеупомянутые документы уже стали одними из базовых при принятии решений судами. Так, например, арбитраж Кировской области 2 марта 2022 года рассмотрел иск фирмы с пропиской в Великобритании — «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед». Истец требовал взыскать с индивидуального предпринимателя 20 тыс. рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки и 20 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства — рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин. Раньше в таких делах часто решения были в пользу истца и мелкому бизнесу приходилось платить «штрафы» за продажу одежды с изображениями персонажей из зарубежных фильмов, мультфильмов. Но не в этот раз.

kirov.arbitr.ru Арбитражный суд Кировской области

Судья заявил, что «в конце февраля — начале марта 2022 года странами Запада, в том числе, Великобританией, приняты ограничительные (политические и экономические) меры, введенные против Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также высших должностных лиц Российской Федерации», что является общеизвестным фактом и имеет «преюдициальное значение для настоящего спора». Сославшись на указ президента РФ №79, судья Славинский заявил, что «с учётом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске».

Стоит отметить, что иски, подобные тому, который слушался в Кирове, — явление не редкое и именно иностранные правообладатели чаще всего обращаются в российские арбитражи с подобными претензиями. Только у вышеупомянутой «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» в арбитражи России в 2022 году подано около 150 исков, и на сегодня далеко не все рассмотрены, а четыре поданы в марте 2022 года. Нарушителей своих прав, судя по судебным делам, держатели товарных знаков ищут в том числе и через сайты интернет-магазинов.

Ещё один спор, где упоминались санкции и недружественные действия стран, слушался в Подмосковье. Здесь дело дошло до кассации и проигравший спор ответчик — российская компания «Кантрева» — попросил приостановить исполнение вердикта, по которому он должен выплатить фирме из дивизиона Siemens 7,2 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В обоснование заявленного ходатайства заявитель ссылается на то, что ООО «Сименс Энергетика» контролируется группой компаний АО «СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ» (Siemens AG). В настоящее время официальная позиция группы компаний, в которую входит истец, состоит в поддержке экономических санкций против России, ее граждан и юридических лиц, что выражается в фактическом отказе от всех договорных обязательств с неизбежными рисками банкротства компании. Данное сообщение размещено на официальном веб-сайте компании. Принимая такое решение, компания не собирается исполнять решения судов, требующих соблюдения договорных обязательств», — уточняется в определении суда.

ООО «Кантрева» отметила, что, если ей удастся обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, то в свете таких заявлений затруднительно будет вернуть деньги, выплаченные в адрес истца.

Суд посчитал доводы достаточными и приостановил исполнение решений первой и второй инстанций.

Подобных дел в базе арбитража пока немного, но все говорит о том, что это только начало.