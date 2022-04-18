Москва, 18 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Госдума на этой неделе обсудит законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Жуков

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«По сути ратификацией предлагается приостановить действие отдельных положений ряда международных договоров, которые ранее были заключены и ввести визовый режим для граждан, соответственно, ЕС, Дании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии для всех обладателей дипломатических паспортов и упразднить визовые преференции для членов официальных делегаций национальных, региональных правительств, парламентов, конституционных, верховных судов, журналистов», — отметил Жуков.

То есть речь идет о странах, которые применили антироссийские санкции, уточнил парламентарий.