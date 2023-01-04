Москва, 4 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В октябре 2022 года самым инфляционным регионом мира была Европа, где 58% стран столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении.

Pixabay.com Инфляция

Согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости на основе данных статистических служб 193 стран — членов ООН, темпы роста цен ускорились в 24 странах Европы, что составляет 58% государств региона. В 15 странах было зафиксировано замедление темпов роста инфляции, а в двух они остались неизменными.

Самый высокий показатель был зафиксирован в Молдавии (33,6%), а самый низкий — в Швейцарии и Лихтенштейне (3%).

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Самые быстрые темпы роста цен были зафиксированы в Италии, где инфляция выросла на 3%, с 8,9% до 11,9%. За ней следуют Украина (на 2%), Северная Македония (на 1,1%), а также Бельгия, Великобритания, Венгрия, Ирландия и Сербия (на 1%).

Что касается Африканского континента, то в 17 странах к югу от Сахары, или в 45% региона было зафиксировано ускорение инфляции. В Руанде годовые темпы роста составили 7,1%, в Сьерра-Леоне — 3,9%, в Бенине — 2,1%.

Ускорение инфляции также было зафиксировано в 40% стран Ближнего Востока и Северной Африки, 36% стран Северной Америки, в трети стран Азии и Южной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший год стоимость блюд в ресторанах России выросла в среднем на 20%.

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