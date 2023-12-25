Москва, 25 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан ряда стран Евросоюза. Текст разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Global Look Press/Reporters/ZUMAPRESS.com

«Внести в ФЗ от 1 мая 2022 года №119-ФЗ «О приостановлении РФ действия отдельных положений международного договора РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам РФ, Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации следующие изменения», — сообщается в законе.

Согласно внесённым изменениям, закон больше не включает ряд пунктов о льготах при получении виз. Ряд пунктов исключили из 1—6 статей закона.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря депутаты Госдумы приняли закон об отмене визовых льгот для ряда категорий граждан европейских стран.

Закон ввёл ограничения на безвизовый въезд дипломатов. Он упразднил визовые преференции для членов официальных делегаций, а также национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из Евросоюза и из Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна.