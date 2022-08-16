Красноярск, 17 августа, 2022, 02:11 — ИА Регнум. В среду, 17 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Озеро Шира. Август

В 6:00 на Театральной площади было +10 °C, небольшой дождь.

Ночью с 17 на 18 августа ожидается до +7… +11 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 18 августа, в Красноярске до +14… +17 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +8… +11 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 19 августа, в Красноярске ожидается до +15… +17 °C днём и до +8… +12 °C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 17−19 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −2 °C.

17 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный северный ветер на порывах до 15−20 м/с.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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