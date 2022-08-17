Москва, 17 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 8 по 15 августа выросла на две копейку и составила 50,59 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на четыре копейки и составила 54,47 рубля за литр.

По состоянию на 15 августа средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,18 рубля, марки Аи-95 — 51,25 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,17 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 16 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Туве — на 1%.

Снижение цен отмечено в Магаданской и Вологодской областях — на 0,3% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.