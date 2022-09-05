Тайбэй, 5 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Премьер-министр тихоокеанского островного государства Тувалу Каусеа Натано во время поездки на Тайвань пообещал «твердо стоять» на страже прочных связей двух стран, чем вызвал благодарность Тайваня в период растущего соперничества, когда Китай расширяет свое влияние в регионе, как передает агентство Reuters.

Флаг Тувалу

Тувалу с населением около 10 000 человек является одной из 14 стран, сохранивших полные дипломатические отношения с Тайванем и одной из четырех в Тихом океане, где Пекин и Вашингтон ведут борьбу за влияние.

Выступая на церемонии приветствия в Тайбэе, организованной президентом Тайваня Цай Инвэнь, Натано сказал, что в течение 43 лет дипломатических отношений их всегда связывали «достойные общие ценности».

«В неспокойные времена геостратегических повесток мы продолжаем твердо стоять на своем в нашем обязательстве оставаться надежным и верным союзником Китайской Республики», — сказал Натано.

Цай высоко оценила их крепкие дружеские отношения и поблагодарила Тувалу за поддержку и выступления в защиту Тайваня на мировой арене.

«Я выражаю искреннюю благодарность Тувалу за бесценную дружбу», — сказала она.

В 2019 году Тайвань потерял двух тихоокеанских союзников, перешедших к Пекину: Соломоновы острова и Кирибати. Науру, Палау и Маршалловы острова, как и Тувалу, остались с Тайбэем.