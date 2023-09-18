Фунафути, 18 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Государство Тувалу закрепило в конституции, что оно продолжит существовать, даже если уйдёт под воду, сообщил 18 сентября портал RNZ.

Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

«Это часть наших усилий, направленных на то, чтобы попытаться защитить Тувалу в будущем, потому что для нас государство — это больше, чем что-то физическое», — заявил бывший министр иностранных дел и член парламента Саймон Кофе.

В тексте конституции говорится, что государство Тувалу должно существовать вечно, несмотря на последствия изменения климата или что-либо ещё, что приводит к потере его физической территории.

При этом Кофе отметил, что Тувалу была первой страной в мире, которая определила себя таким образом.

Глава МИД Тувалу в видеообращении к участникам конференции ООН по изменению климата (COP-27) в Египте в ноябре 2022 года заявил, что государство намерено воссоздать себя в онлайн-режиме для сохранения суверенитета на случай затопления из-за повышения уровня моря вследствие потепления климата.

Государство Тувалу расположено в Тихом океане, его население — около 12 тысяч человек, а площадь суши — 25 кв. км.

В июне 2023 года британская газета The Guardian сообщила, что Тувалу станет одним из первых в мире, которое уйдет под воду из-за изменения климата. В материале отмечалось, что при нынешних темпах повышения уровня океана половина территории столицы государства острова Фунафути будет затоплена в течение трёх ближайших десятилетий. Также отмечалось, что к 2100 году 95% суши Тувалу будет затоплено периодическими королевскими приливами и это сделает страну практически непригодной для жизни.