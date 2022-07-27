Москва, 27 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 15 по 22 июля в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 50,55 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот период выросла в среднем на четыре копейки и составила 54,44 рубля за литр.

По состоянию на 22 июля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,14 рубля, марки Аи-95 — 51,21 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,11 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в семи российских регионах. Наиболее значительно он подешевел в Тува и Томской области — на 0,4%.

Рост цен отмечен в Воронежской и Сахалинской областях — на 0,2%, Ульяновской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.