Вашингтон, 25 июня, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

пресс-служба Белого дома «Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнёрство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону… на тесных связях и давнем партнёрстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион… в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчётности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств».

В совместном заявлении участников нового альянса подчёркивается, что его целью является наращивание коллективных и индивидуальных усилий «по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года», принятие которой ожидается на предстоящем саммите лидеров стран организации. В качестве приоритетных задач указаны борьба с климатическим кризисом, обеспечение безопасности, развитие транспортных сетей, систем здравоохранения и образования.

Напомним, участниками Форума тихоокеанских островов, основанного в 1971 году, являются Австралия, Вануату, Кирибати, Острова Кука, Маршалловы Острова, Микронезия, Новая Каледония, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Французская Полинезия.

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