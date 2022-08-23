Напомним, главная цель наших публикаций — показать читателю, что аномалии погоды коррелируют во времени и пространстве с аномалиями общего содержания озона (ОСО). Эти корреляции убедительно объясняются процессом глубинной дегазации, в первую очередь водородной. С одной стороны, выделение газов из-под земли приводит к температурному воздействию на приземные слои воздуха. С другой, водород, поднявшийся в стратосферу, разрушает озоновый слой, в результате чего поверхности земли достигает избыточное ультрафиолетовое излучение. Оно переизлучается в длинноволновом диапазоне и усиливает нагрев атмосферы, который начинается за счет отрицательного дроссельного эффекта при выделении на дневную поверхность водорода (и гелия), а потом усиливается за счет окисления водорода.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Современная синоптика старается не замечать названные процессы и их корреляцию, обвиняя в погодных аномалиях глобальное потепление, вызванное накоплением антропогенного углекислого газа. Автор же на протяжении многих лет упорно напоминает об этом феномене.

Коротко охарактеризовать погоду июня в Евразии можно словами — аномальная жара и аномальные осадки.

Последние в горных районах вызывают комплекс сопряженных стихийных бедствий: наводнения, обвалы, оползни, селевые потоки. Именно такие бедствия обрушились на Сочи в ночь на 24 июня 2022 г.

«(24 июня 2022, 17:35). Страшные кадры сейчас приходят с Черноморского побережья. По Сочи ударил жуткий шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. Но в самом уязвимом положении оказались те, кто находился у моря. Бурный поток подхватил и унес, по крайней мере, два автомобиля. Внутри находились восемь человек. Одного удалось спасти, еще две пассажирки погибли. Пропавших сейчас ищут при поддержке катера на море и авиации с воздуха. В подтопленных районах объявлен режим чрезвычайной ситуации».

Чтобы понять причину описанных катаклизмов, обратимся к серии карт озоновых аномалий за период с 22 по 24 июня (Рис. 1-3). Серия нужна для того, чтобы проявить динамику изменения аномалий ОСО, а соответственно и характер перемещения атмосферных фронтов. Дело в том, что озоновая карта фиксирует состояние ОСО в полдень обозначенного дня.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 22 июня 2022 г.

На Рис. 1 мы видим, что 22 июня все Чёрное море и весь Кавказ находились в зоне разрушенного озонового слоя, и только в районе Каспийского моря отрицательная аномалия ОСО контактировала со слабоположительной (от 0 до +5%).

Рис. 2. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 23 июня 2022 г

За сутки до полудня 23 июня (Рис. 2) граница разных аномалий ОСО продвинулась далеко на запад и достигла г. Сочи.

Рис. 3. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 24 июня 2022 г

В следующие сутки, то есть до полудня 24 июня, положительная аномалия расширилась (Рис. 3), накрыв весь Черноморско-Каспийский регион, и усилилась до 15% избытка ОСО в центре, который в полдень этого дня располагался над Черноморским побережьем Кавказа и Крымом.

Таким образом, дешифрируя по приведенным трем картам поведение озонового слоя, можно сказать, что после полудня 23 июня ОСО в районе Сочи выросло на 10–15%. Рост ОСО указывает на прекращение выделения водорода, а значит, и резкое охлаждение воздуха, которое вызвало интенсивную конденсацию влаги. Конденсация породила мощный ливень и весь комплекс связанных с ним бедствий.

В ночь на 26 июня сильные дожди обрушились на Крым.

«(28.06.2022, 22:12). Как сообщили «Ъ» в МЧС Крыма, в результате непогоды в ряде районов полуострова выпало до 100 мм осадков в сутки. Согласно последним данным, за три дня подтоплено пять муниципалитетов и 17 населенных пунктов, в которых пострадало 719 домовладений, 10 многоквартирных домов, 258 приусадебных участков, а также четыре объекта социальной сферы. Наибольший ущерб стихия нанесла жителям Белогорского, Бахчисарайского районов, Алуште, Симферополю и его окрестностям. Глава региона Сергей Аксенов заявил, в частности, что «на протяжении ста лет такого объема воды в Симферополе не выпадало». В Белогорске вышла из берегов река Карасевка, затопив около сотни домов на нескольких улицах. Из школы-интерната для детей с ограниченными возможностями эвакуировали 95 воспитанников, разместив их в евпаторийском Центре профессиональной реабилитации инвалидов. По словам местных жителей, потоки поднявшейся воды достигали на пике полутораметровой высоты, снося автомобили, заборы, пристройки и гаражи.

В Алуште и других поселках южного побережья сошли несколько мощных селевых потоков.

В Симферопольском районе как минимум 11 сел и поселков оказались в зоне наводнения, пострадали более 500 домовладений.

В Симферополе основные разрушения также были вызваны вышедшей из берегов рекой Салгир. В нее решили сбрасывать воду из водохранилища, стремительно наполняемого горными источниками, чтобы не допустить повреждений плотины и насосных станций. На второй день непогоды власти обратились к горожанам с просьбой подготовиться к потенциальному подтоплению. Пострадали около 150 домовладений и десяти многоквартирных домов. Оказалась затопленной большая часть городской набережной, которую несколько лет назад реконструировали за 500 млн руб. Возле городского парка на одной из центральных улиц обрушилась часть подхода к мосту, который перестраивали в 2019–2020 годах».

Попробуем разобраться в генезисе этих бедствий. Для реконструкции динамики изменения поля ОСО, а значит и динамики атмосферы, рассмотрим серию озоновых карт (Рис. 3–6). Оттолкнемся при этом от Рис. 3, где показано поле ОСО на 24 июня. В этот день граница положительной и отрицательной озоновых аномалий располагалась западнее западного берега Чёрного моря. К полудню 25 июня она (граница) сместилась в восточном направлении до меридиана устья Днепра (Рис. 4). До полудня 26 июня граница отошла обратно на запад до линии западного берега моря (Рис. 5), но к полудню 27 июня она оказалась уже на меридиане Туапсе (Рис. 6).

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 25 июня 2022 г

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 25 июня 2022 г

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 27 июня 2022 г

Таким образом, за прошедшие сутки поле отрицательной аномалии ОСО резко расширилось из-за усиления водородной дегазации. При этом теплый и влажный воздух под отрицательной аномалией конденсировал влагу на стыке с холодным воздухом положительной аномалии, а на территорию прохождения озоновой границы (атмосферного фронта) выпали ливневые осадки. Яркий пример тому вышеописанный ливень в Крыму.

В то время как Крымско-Кавказский регион на юге России содрогался под напором стихийных бедствий, северная часть России изнывала от аномальной жары, которая установилась в Московском регионе в последнюю неделю месяца. Температурный максимум (+32°С) был зафиксирован здесь 27 июня. Аномальное июньское тепло как бы компенсировало небывало холодный май 2022 года, о котором мы писали в предыдущем обзоре.

Кстати, резкая разница в температурах мая и июня 2022 года — хороший пример, иллюстрирующий давно выявленную и декларируемую нами тенденцию нарастания контрастности погодных аномалий.

Итак, обратимся к аномальному теплу июня 2022 года в Европейской России.

«Почти всю Россию накрыл аномальный зной. После умеренного теплого старта лета 2022 к своему финишу его первый календарный месяц так раскочегарился, что жители сразу нескольких регионов страны в буквальным смысле этого слова взывают к небесной канцелярии о пощаде.

Так, в понедельник, 27 июня, жара вышла на свой пик в Москве и Подмосковье — в черте города и области сегодня в тени воздух прогревался до плюс 33, а на солнце — почти до 50 градусов.

При этом антициклонические воздушные массы, формирующие климатическую обстановку в столичном регионе, почти полностью очистили небо от облаков, сократив до нуля любую вероятность осадков.

Антициклон, который располагается сейчас над северо-западом Русской равнины, стал причиной аномально высокого температурного фона в Карелии , где в конце прошлой недели были зафиксированы его рекордно высокие показатели.

Удушающий зной также накрыл Санкт-Петербург , Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Здесь по данным синоптиков, на градусниках все последние дни было плюс 28–34. И даже всегда освежающие ливни с грозами не очень- то помогали спастись от жары.

Калининградская область , которая также обычно редко испытывает недостаток в осадках, не остался без них и в конце июня. Но в этом регионе последняя декада первого календарного месяца лета ещё и стала одной из самых жгучих за всю историю метеонаблюдений.

Жара атакует Россию. Русскую равнину накрыл аномальный зной.

Хакасия. Жарко сейчас не только в центральных и северо-западных регионах страны. Огненная климатическая обстановка также наблюдается в Красноярском крае . Так, на крайнем юге региона сейчас плюс 30. В Эвенкии и Туруханском районе, несмотря на осадки, плюс 28–29. В горячем секторе циклонического фронта продолжают находиться центральные и южные районы Красноярского края, Тува

В частности, в центральных районах региона синоптики до конца июня 2022 прогнозируют плюс 28–30, на юге и востоке — плюс 33–35, в южных районах и Хакасии плюс 34–36. В Туве же и вовсе климатические термометры покажут плюс 38–39.

Бьёт температурные максимумы и Якутия . Начиная с 25 июня, как сообщает Гидрометцентр, солнце в ежесуточном режиме накаляет воздух по всей территории республики до плюс 30, что выше многолетних значений сразу на 7–9 градусов.

Ужасная жара и высокое атмосферное давление бьют по здоровью. Советы медиков. Ужасная жара бьёт по здоровью, причём под воздействием сложных метеоусловий страдают сейчас не только пожилые граждане. Такая погода негативно влияет на самочувствие вполне здоровых молодых людей, что вполне объяснимо.

Так, повышенное атмосферное давление и сниженный почти на 14 единиц кислородный режим формируют гипоксическую обстановку, что может провоцировать приступы стенокардии, гипертонию или гипотонию. Кроме того, аномальный зной негативно влияет на лиц с заболеваниями органов дыхания, обезвоживает организм».

Рассмотрим теперь озоновую обстановку в этот день (Рис. 6)

Все пространство Северного полушария и Евразии особенно закрашено зеленым цветом, обозначающим дефицит общего содержания озона. Все названные выше города и регионы расположены в зеленом поле дефицита ОСО, указывающем на водородную дегазацию, которая наиболее сильно была проявлена в Северной Европе. Для территории России центрами дегазации, скорее всего, являлись рифтовые структуры Балтийского моря — Ботнический и Финский заливы.

Продолжая и развивая тему медицинских аспектов аномальной жары, затронутую в конце вышеприведенного текста, добавим и напомним общеизвестное — разрушение озонового слоя вызывает поток избыточного биологически активного ультрафиолета (УФ-Б), который крайне опасен для здоровья, с одной стороны, а с другой, он запускает озонообразующие реакции в приземном слое воздуха. Приземный озон — самый опасный газовый компонент атмосферы. Этот газ ядовитый, отравляющий, он в первую очередь поражает легкие. Напомним, что мы писали об этом год назад, объясняя аномально жаркую погоду в Москве летом 2021 года.

Остается предполагать, что государственные структуры, отвечающие за здоровье граждан России, возглавляют малокомпетентные люди, которым не интересны причины аномально высокой (и нарастающей) смертности в нашей стране (см. ««Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России» и «Озон как отягчающий фактор COVID-19 и других респираторных заболеваний»).