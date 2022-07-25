Москва, 25 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 11,3% (на 3744 га) и, по данным на утро 25 июля, составляет 36 870 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 24 июля в России ликвидировано 33 лесных пожаров на площади 465 га. На 00:00 мск 25 июля на территории РФ действовало 102 лесных пожара на площади 36 870 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2551 человек, 136 единиц техники и 34 самолёта и вертолёта. Ещё 82 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время остаётся в Хабаровском крае (10 829 га) и в Якутии (9904 га). Значительные площади леса горят также в Коми (4746 га), Ханты-Мансийском автономном округе (3400 га) и в Магаданской области (2534 га). Пожары площадью до одной тысячи га также наблюдаются в Иркутской, Амурской и Свердловской областях, в Туве и на Чукотке, в Красноярском и Камчатском краях.

Напомним, на утро 24 июля на территории России действовало 100 лесных пожаров на площади 33 126 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на природной территории Якутии за сутки обнаружили девять новых возгораний.