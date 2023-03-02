Вашингтон, 2 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Вашингтон расширил «чёрный список» против Ирана. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Минфина США.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи.

В ООН при этом ранее оценили введение санкций в отношении Ирана и пришли к выводу, что некоторые ограничения «могут быть» незаконными.

Так, в международной организации усомнились в обоснованности отказа поставлять Ирану медикаменты от швейцарской фармацевтической группы Novartis и необходимые для производства лекарств вещества французской компанией Roquette Frères. В итоге из-за санкций пострадали пациенты, болеющие талассемией, которые не получили препараты, регулирующие уровень железа в крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Евросоюз ввёл очередные санкции против физических и юридических лиц Ирана. В него были включены 32 человека и две организации, причастные, по мнению политиков в ЕС, к нарушениям прав человека в этой стране.