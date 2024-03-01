Москва, 1 марта, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Указ главы государства опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Воробьёву Людмилу Георгиевну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Индонезии и по совместительству в независимом государстве Папуа — Новая Гвинея, Республике Кирибати, Демократической Республике Восточный Тимор», — говорится документе.

Воробьёва занимала должность посла в указанных государствах с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Путин назначил директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева послом России в Японии. Ранее должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин, российский лидер освободил его от должности 25 ноября 2022 года.

7 декабря Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее. Другим указом российский лидер освободил от этих обязанностей Андрея Кулика.