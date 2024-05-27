Более 2000 человек оказались под завалами после оползня в Новой Гвинее
Порт-Морсби, 27 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В результате схода мощного оползня порядка 2000 тысяч человек оказались погребены заживо в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщило агентство RTE со ссылкой на ООН.
«Оползень похоронил заживо более 2000 человек и вызвал серьезные разрушения», — заявили в национальном центре по чрезвычайным ситуациям в офисе ООН в столице страны Порт-Морсби.
Ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно смещаться, представляя постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших, говорилось в сообщении.
По информации агентства, отдаленная деревня Каокалам на склоне холма в провинции Энга оказалась почти стерта с лица земли, когда часть горы Мунгало рухнула. Оползень сошёл примерно в 600 км к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби 23 мая. Также он заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где находится большой золотой рудник.
Как сообщало ИА Регнум, в начале мая не менее 228 человек погибли в Кении от наводнения и оползней, вызванных проливными дождями. Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать более 200 тыс. человек. Пострадали минимум 164 жителя.
4 мая стало известно, что на севере Гаити 13 человек погибли в результате оползня и обрушения зданий. Первое рухнувшее здание задело и разрушило два дома под ним, во всех домах находились люди. Обрушение забрало жизни 12 человек. Ещё один погиб в результате схода оползня в районе Риваль.