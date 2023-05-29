Москва, 29 мая, 2023, 18:26 — ИА Регнум. США соглашением о сотрудничестве в обороне с Папуа — Новой Гвинеей втягивают её в геополитические игры против России и Китая. Об этом говорится 29 мая в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с подписанием соответствующего договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Соглашение даёт американским военным право беспрепятственно перемещаться по суше и в территориальных водах Папуа — Новой Гвинеи, включая фактически неограниченный доступ к транспортной инфраструктуре государства. При этом оно предусматривает предоставление американским военнослужащим экстерриториального статуса.

«Появление такого акта сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, нагнетания военной напряженности, а также втягивания Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая», — говорится в сообщении.

По данным МИД России, в этом соглашении чётко просматриваются конечные цели США, имеющие явную неоколониальную природу.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД Андрей Руденко заявил в декабре 2022 года об эгоистичных подходах США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломат заявил, что этот регион с центром в виде Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стал предметом усилий геополитических игроков, поставивших цель переформатировать под себя Азию. Речь идёт о США и НАТО, поставивших задачу импортировать парадигму безопасности НАТО, нацеленную на сдерживание Китая и России.

В мае президент США Джо Байден объявил о создании Индо-Тихоокеанской экономической структуры. Он пригласил семь из десяти членов АСЕАН присоединиться к новому формату, чтобы отдалиться от Китая — главного торгового партнёра.