Порт-Морсби, 19 февраля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Не менее 53 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее, сообщил 19 февраля телеканал ABC News со ссылкой на австралийские СМИ.

Ady_Fauzan Папуа — Новая Гвинея

Исполняющий обязанности комиссара полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас заявил журналистам, что это самое массовое убийство, которое видели правоохранители не только в регионе, но и по всей стране.

«Сотрудники [полиции], прибывшие на место, опустошены и подавлены увиденным», — добавил он.

По словам комиссара полиции, подсчёт жертв продолжается, их число может вырасти до 65.

Отмечается, что межплеменные столкновения в провинции Энге происходят не первый год, неоднократно полицейские пытались предотвратить поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в регион, чтобы избежать насилия. При этом только в 2023 году в провинции убили более 60 человек, в столкновениях, предварительно, участвовали 17 разных племён.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 января в Папуа — Новой Гвинее вспыхнули беспорядки, сопровождаемые актами вандализма и грабежа на фоне объявленной забастовки полицейских, военнослужащих и сотрудников исправительных учреждений. В результате в столице страны Порт-Морсби погибли девять человек, ещё семь — в Лаэ. Десятки граждан получили различные травмы и ожоги, в связи с чем столичные больницы были вынуждены остановить приём новых больных.

В марте 2020 года при столкновении враждующих племён в Папуа — Новой Гвинее погибли одиннадцать человек, включая троих детей. Местные власти подчёркивали, что вражда между племенами Миапе и Окиру унесла много жизней. Они обратились к президенту страны с призывами объявить режим чрезвычайного положения в регионе Хайлендс, а также задержать вождей враждующих племён.