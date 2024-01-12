Порт-Морсби, 12 января, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Рекомендацию воздержаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею в связи с нестабильной ситуацией в стране, дали 12 января российским гражданам в посольстве РФ в Индонезии, которое одновременно представляет Россию и в Папуа — Новой Гвинее.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Папуа-Новая Гвинея

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — уточняется в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество жертв, погибших в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в Папуа — Новой Гвинее, достигло 16, ещё несколько десятков госпитализированы. В стране зафиксированы случаи грабежа, мародёрства, акты вандализма.

Беспорядки в городе Порт-Морсби, столице Папуа — Новой Гвинее, сопровождаемые актами вандализма и случаями грабежа, вспыхнули вечером 10 января, на фоне забастовки местных полицейских, военнослужащих и сотрудников исправительных учреждений из-за сокращения заработной платы.

Для восстановления порядка власти страны отправили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций, пообещав им разрешить применять боевое оружие против мародёров.