Порт-Морсби, 12 ноября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Землетрясение произошло в 4:51 по времени UTC (7:51 мск). Его эпицентр располагался в 112 км к северо-западу от города Рабаула, очаг залегал на глубине 10 км. Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

Как передавало ИА Регнум, в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки были зафиксированы в 04:52 по времени UTC (07:52 мск) в 341 км к юго-востоку от индонезийского города Амбона. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером 3 ноября на границе Индии и Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в районах Джаяркот и соседнем Западном Рукуме. Погибли по меньшей мере 157 человек.