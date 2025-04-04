Порт-Морсби, 4 апреля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировали сейсмологи у берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Об этом 4 апреля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ivan Damanik/Zuma/TASS

При этом, по данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,9. Подземные толчки зафиксированы в 20:04 по всемирному координированному времени UTC (23:04 мск). Эпицентр располагался в 194 км от города Кимбе, где проживают около 18,8 тыс. человек.

Очаг подземных толчков находился на глубине 49 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) кратковременно объявило угрозу цунами у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество погибших при мощном землетрясении в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек. Отмечается, что еще более 220 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране.

После первого землетрясения произошло второе — магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. Также 1 апреля на расстоянии 16 км от Мандалая произошло новое землетрясение магнитудой 5.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме. Российские специалисты помогли уже более 30 пострадавшим.

Замглавы Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Лидия Тимофеева 4 апреля сообщила, что пережившие землетрясение люди активно обращаются к российским специалистам для получения медицинской и психологической помощи.