Вашингтон, 28 октября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум.

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Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию, не поддержали Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Всего 14 стран.

В поддержку резолюции проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 45 государств воздержались.

Как передавало ИА Регнум, согласно резолюции, ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

Проектом предусматривается немедленная, длительная и беспрепятственная доставка в сектор Газа необходимых товаров и услуг. Также следует обеспечить доступ в Газу для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций. Группа арабских стран настаивает на отмене предписания Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября во время встречи с руководителями основных религиозных конфессий России призвал остановить кровопролитие и насилие на Ближнем Востоке. По его словам, Москва видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса и взаимной ненависти на Ближнем Востоке и за его пределами.