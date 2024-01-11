Порт-Морсби, 11 января, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Количество человек, погибших в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в Папуа — Новой Гвинее, достигло 16, ещё несколько десятков госпитализированы. Об этом в четверг, 11 января, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию города Лаэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

По информации источника, во время беспорядков в столице страны Порт-Морсби погибли девять человек, ещё семь — в Лаэ. Десятки граждан получили различные травмы и ожоги, в связи с чем столичные больницы были вынуждены остановить приём новых больных.

Беспорядки в Папуа — Новой Гвинее, сопровождаемые актами вандализма и случаями грабежа, вспыхнули вечером 10 января на фоне забастовки, объявленной местными полицейскими, военнослужащими и сотрудниками исправительных учреждений. Губернатор Порт-Морсби и Национального столичного округа Пауэс Паркоп призвал прекратить грабежи, а также обратился к городской полиции с просьбой как можно скорее восстановить порядок. Для восстановления порядка власти страны отправили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций, пообещав им разрешить применять боевое оружие против мародёров.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в Эквадоре после беспорядков в тюрьмах и побеге из заключения главаря самой крупной в стране преступной банды начались беспорядки, одним из инцидентов стала атака на студию телеканала TC в Гуаякиле. Президент страны Даниэль Нобоа 9 января ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта. Как сообщил телеканал Guerreros Digitales со ссылкой на представителя столичной полиции, в результате беспорядков погибли по меньшей мере восемь человек, ещё двое получили ранения.