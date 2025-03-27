Мурманск, 28 марта, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран 27 марта предложил обсудить президент России Владимир Путин. По его мнению, это необходимо для проведения выборов в стране.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнёрами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство», — пояснил Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

Путин рассказал о подобной практике внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. По словам российского президента, только после выборов можно начинать переговоры об урегулировании конфликта, подписывать легитимные документы, которые признают во всём мире.

Глава государства подчеркнул, что это только один из вариантов, ситуация быстро меняется.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года, однако новых выборов не было под предлогом военного положения. Зеленский заявил, что украинские граждане якобы считают проведение выборов бессмысленным. Тем не менее, согласно украинскому законодательству, в отсутствие легитимного президента законным лидером становится председатель Верховной рады.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государств в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.