Для проведения выборов на Украине возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (ООН). Так было в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске 27 марта. Российский лидер пояснил, что это — один из вариантов приведения к власти «дееспособного и пользующегося доверием народа правительства». Глава государства считает неприемлемым начинать переговоры о мире с такими неонацистскими формированиями, как «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по его словам, уже фактически начинают руководить Украиной. Обсуждением в том числе такого заявления ознаменован новый, 1128-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, а выборы нового главы государства на Украине отменены из-за введения в стране военного положения. И это несмотря на то, что в украинском законодательстве предусмотрена отмена выборов в парламент в условиях военного времени, но нет аналогичной нормы в отношении президентских выборов.

О необходимости новых выборов на Украине заявлял и Трамп, указывая на низкий рейтинг Зеленского. О том, что власти Украины согласились на их проведение, сообщил 21 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф, задействованный в переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

В сложившейся ситуации на Украине могут применить мировую практику введения временной администрации.

«Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — отметил Владимир Путин в разговоре с моряками 27 марта. Он подчеркнул при этом, что в целом Москва приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого мирными средствами, «только не за наш счет».

Тем временем киевское руководство продолжает демонстрировать недоговороспособность, продолжая атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры на территории России, несмотря на объявленный 18 марта мораторий. В частности, 26 марта около 17:00 в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения потребителей в Климовском районе, заявили 27 марта в Минобороны.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения и разгромят противника.

«Я ещё совсем недавно говорил «мы их дожмем», есть основания полагать, что мы их добьём. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа», — подчеркнул также Владимир Путин в ходе посещения Мурманска 27 марта.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.