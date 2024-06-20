Берн, 20 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке. Это следует из списка поддержавших документ стран и организаций, опубликованного на сайте МИД Швейцарии.

TASS/ EPA/URS FLUEELER

Название этой африканской страны указано в числе других в конце совместного коммюнике. Замбию туда включили вечером 19 июня, после чего число присоединившихся к коммюнике стран достигло 78. В их числе есть две страны, даже не участвовавшие в конференции.

Коммюнике представляет собой электронный документ, не предполагающий физической подписи. В Швейцарии поясняли, что страны могут в любой момент как поддержать декларацию, так и отказаться от этого.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Некоторые страны, в том числе Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, не подписали коммюнике. После саммита Руанда, Иордания и Ирак отозвали свои подписи.

Как сообщало ИА Регнум, «мирная» конференция по Украине прошла 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке без участия РФ. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

Ещё до саммита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мероприятие будет пустым, абсурдным сборищем. Глава государства Владимир Путин назвал швейцарскую конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов. По его словам, они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но обвиняют Россию в отказе от переговоров и не приглашают её.

17 июня Песков указал на то, что многие участники саммита говорили о бесперспективности обсуждения урегулирования конфликта без России, и в Кремле это зафиксировали.