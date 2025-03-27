Москва, 27 марта, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Более 500 музыкантов пригласили Российский футбольный союз и «Русская медиагруппа» для участия в народном рок-оркестре Rocknmob. Музыканты провели рок-флешмоб перед товарищеским матчем Россия — Замбия.

«Русская медиагруппа»

Народный рок-оркестр Rocknmob — это музыканты из разных городов России, различных профессий и социальных статусов.

Национальный гимн России перед матчем исполнила многократная обладательница музыкальной премии «Русского радио» «Золотой граммофон» Ирина Дубцова.

Перед началом мероприятия команды и 20 тысяч болельщиков на стадионе «Динамо» почтили память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» год назад.

После окончания матча, который завершился победой российской сборной со счетом 5:0, перед болельщиками выступил рэп-исполнитель Macan.

Сборная России проведет следующие товарищеские матчи с Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).