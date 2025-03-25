Москва, 25 марта, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Сборная России по футболу со счётом 5:0 одержала победу над командой Замбии. Таким образом, российские спортсмены продлили беспроигрышную серию встреч с общим счётом 44:0.

РИА Новости/Александр Вильф

Товарищеский матч России и Замбии прошёл 25 марта в Москве. В ходе встречи отличились Максим Глушенков (8-я минута, 53-я, 58-я), Илья Вахания (44-я) и Алексей Батраков (73-я).

С ноября 2023 года Россия одержала восьмую победу подряд. Следующая игра сборной запланирована на 6 июня против команды Нигерии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта расположение сборной России покинули нападающий Артём Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков. Главный тренер футбольной команды Валерий Карпин заявил, что хочет увидеть на поле как можно больше игроков, поэтому на матч с Замбией был запланирован другой состав.

Сборная России 19 марта одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. В этой игре Дзюба забил гол, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.