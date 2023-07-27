Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. АвтоВАЗ может создать праворульные версии автомобилей для рынка ЮАР. Об этом 27 июля заявил президент компании Максим Соколов.

Алексей Даничев/РИА Новости

«На встрече с послом Южно-Африканской Республики мы говорили о возможности нашей совместной консолидации усилий в части новой продуктовой линейки с правым рулем для левостороннего движения, которое в большинстве стран южной Африки», — сказал он в интервью ТАСС.

Соколов уточнил, что также такие машины могут заинтересовать такие страны Африки, как Замбия, Зимбабве, Танзания, Кения и Мозамбик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Соколов заявил, что компания намерена возобновить производство автомобилей Lada на территории Египта. Он выразил надежду, что египетская компания «Аль Амаль» сможет стать транспортно-логистическим хабом по поставкам Lada для всей Африки.

АвтоВАЗ впервые начал поставлять автомобили в Египет ещё в 1980-х. Через десять лет автопроизводитель начал поиск партнёра для запуска сборки своих машин на египетской территории, которым стала компания «Аль Амаль». Совместное предприятие стало собирать модель ВАЗ-2107.