Москва, 20 марта, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Футбольная сборная России вечером 19 марта разгромила в товарищеском матче национальную команду Гренады со счетом 5:0. В результате этого общий счёт в семи последних встречах российской сборной стал 39:0 в ее пользу.

Александр Щербак/ТАСС

Игра прошла на поле московского «Центрального стадиона Динамо им. Льва Яшина». Голами отличились Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42-я), Артем Дзюба (43-я), Даниил Фомин (53-я) и Зелимхан Бакаев (60-я).

До этого российские футболисты обыграли сборную Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

В следующем товарищеском матче, который также состоится на домашнем стадионе московского «Динамо», сборная России сыграет с командой Замбии. Встреча состоится 25 марта. Замбийская команда на данный момент находится на 87-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта отличившийся в товарищеском матче с Гренадой 31-м голом за национальную команду Дзюба обогнал по этому показателю Александра Кержакова. До этого 36-летнего игрока вызвали в сборную впервые с 2021 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что, несмотря на возраст, Дзюба заслужил место в команде своей карьерой и игрой в последних матчах. Сам футболист признался, что приятно шокирован приглашением в сборную.