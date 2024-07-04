Лусака, 4 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч сборных по футболу в сентябре или октябре 2024 года, заявил посол РФ в этой стране Азим Ярахмедов.

Александр Вильф/РИА Новости

«Есть договорённость с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре–октябре проведем товарищеский матч», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня в Минске сборная России по футболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0.

Ранее стало известно, что сборная России поднялась с 35‑го на 33‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету российской команды 1506,58 балла. Обновлённая версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.