Лондон, 31 июля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Британия должна более активно взаимодействовать с африканскими странами по «реально устойчивым мерам безопасности», заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Его разговор с журналистами опубликовали сразу после окончания саммита Россия — Африка, который прошёл с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Глава МИД подчеркнул, что Лондон готов серьезно рассмотреть любые просьбы африканских лидеров, касающихся «наращивания потенциала и обучения в британских вооруженных силах».

Клеверли также отметил, что британские военные могут «экспортировать» на африканский континент свой профессионализм. Он утверждает, что Россия и Китай якобы сделали ряду стран Африки «поверхностно привлекательные предложения».

Вместе с тем министр выразил мнение, что ситуация в рамках сотрудничества африканских государств с Москвой и Пекином не меняется. Клеверли собирается на предстоящей неделе посетить Гану, Нигерию и Замбию.

Он уточнил, что это турне должно активизировать шаги по развитию «взаимовыгодных коммерческих отношений» со странами Африки.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что внимание Москвы к африканскому континенту постоянно растёт. По его словам, Россия готова восстановить свои загранучреждения в африканских государствах, а также и открывать новые.

Кроме того, российский лидер сообщил о готовности РФ увеличить штат сотрудников в некоторых действующих посольствах. 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва уже планирует проведение третьего саммита с Африкой. Он добавил, что сроки нового мероприятия пока не согласованы.