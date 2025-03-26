Москва, 26 марта, 2025, 03:54 — ИА Регнум. Футболисты российской национальной сборной продолжают серию побед. Во втором мартовском товарищеском матче (как и в первом, против Гренады) они одержали победу. В Москве замбийскую команду сборная РФ разгромила со счетом 5:0.

Эдгар Брещанов Максим Глушенков

Хет-триком в ворота замбийцев отметился полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

В основном составе на поле против Замбии вышли Александр Максименко («Спартак»), «ростовцы» Илья Вахания, Максим Осипенко, Иван Комаров, Николай Комличенко, Игорь Дивеев (ЦСКА).

Петербургский «Зенит» представляли Данил Круговой, Максим Глушенков и Андрей Мостовой.Также в сборную попали Александр Черников («Краснодар») и Антон Миранчук, представляющий швейцарский «Сьон».

Стоит отметить, что африканцам было не очень комфортно играть, они замерзали.

С ноября 2023 года Россия одержала восьмую победу подряд. Общий счет теперь составляет 44:0.

Следующая игра сборной запланирована на 6 июня против команды Нигерии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта сборную России покинули нападающий Артём Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков. Главный тренер футбольной команды Валерий Карпин заявил, что хочет увидеть на поле как можно больше игроков, поэтому на матч с Замбией был запланирован другой состав.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.