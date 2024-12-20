Нджамена, 20 декабря, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Расторгнув договор о военном сотрудничестве с Францией, власти Чада потребовали, чтобы её войска покинули страну до 31 января 2025 года. Об этом передало радио RFI.

Voice of America Бронетехника армии Чада

Отмечается, что близкое к французскому правительству окружение сообщило, что Париж получил предписание вывести войска 19 декабря. Изначально предлагалось растянуть вывод войск до марта, но этот график отклонили как слишком затяжной.

Военные во Франции пояснили, что за семь недель вывести тысячу солдат и большое количество техники невозможно.

Во Франции считают, что правительство Чада применяет «жёсткую тактику давления», и намерены склонить чиновников к конструктивному решению.

Как сообщало ИА Регнум, Франция быстро теряет свои позиции на африканском континенте. Этот процесс выражается как в сокращении пунктов дислокации и возможностей французской армии, так и в дипломатических отношениях Парижа с бывшими колониями.

28 ноября 2024 года спикер правительства и министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла объявил, что в силу этого обстоятельства страна просит прекратить французское военное присутствие на своей территории. Теперь около 1000 французских военных, несущих службу в Чаде, должны уехать домой, а военные базы будут закрыты.