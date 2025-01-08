Нджамена, 9 января, 2025, 02:19 — ИА Регнум. К президентскому дворцу в столице Чада Нджамене направилась колонна военной техники. Об этом сообщило агентство Reuters.

Carsten Reisinger/Global Look Press

«Была замечена колонна военных машин, направлявшаяся к зданию президентского дворца», — пишет агентство, ссылаясь на слова очевидцев.

Как передавало ИА Регнум, 8 января около дворца раздалась стрельба в районе 20:45 по местному времени (22:24 мск). По данным телеканала Al Arabiya, нападение совершили боевики «Боко Харам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечалось, что в момент нападения президент Чада Махамата Идрис Деби находился внутри дворца. По данным телеканала, в результате атаки есть погибшие и раненые. При этом не уточняется, пострадал ли глава государства.

Министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех позже заявил, что ситуация в Нджамене находится под контролем властей, причин для паники нет.