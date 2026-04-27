Спор двух семей из-за доступа к колодцу в провинции Вади-Фера на востоке Чада стремительно перерос в кровавую бойню, в результате которой погибли не менее 42 человек. Подобные трагедии для африканской республики, увы, — далеко не случайность и не редкость. По данным некоммерческой организации International Crisis Group (ICG), только в период с 2021 по 2024 год в Чаде жертвами столкновений между скотоводами и оседлыми земледельцами стали более тысячи человек.

Как сообщает AFP, резня в деревне Иготе началась с бытовой ссоры между двумя семьями, но уже через несколько часов в конфликт втянулись их родственники и целые этнические группы. Вскоре в ход пошли ножи, затем — огнестрельное оружие.

Причем конфликт не был локализован непосредственно у источника воды, а распространился на целый район. В условиях хронического дефицита воды любое посягательство на ее источник воспринимается уже не просто как имущественный спор, а как угроза физическому существованию целого рода. Причин, по которым Чад оказался в таком положении, несколько.

После начала гражданской войны в соседнем Судане в апреле 2023 года Чад столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом. Согласно отчету Human Rights Research Center, страна приняла более 844 тысяч суданских беженцев в дополнение к примерно 409 тысячам, бежавшим от предыдущих волн насилия в Дарфуре (регион на западе Судана).

В провинции Ваддай население всего за два года выросло примерно на 60 процентов. Около 90 процентов вновь прибывших — женщины и дети, многие из них страдают от голода. Огромная масса людей, лишенных крова и средств к существованию, хлынула в регион, где вода и до этого была драгоценностью: геологические условия не позволяют бурить достаточное количество глубоких скважин, а нагрузка на существующие источники многократно превышает их возможности. В условиях миграционного кризиса конкуренция за воду, дрова и пастбища многократно усилилась. По данным «Врачей без границ», очередь к колодцу в Вади-Фера теперь может растянуться на девять дней.

Одновременно климатический кризис стал причиной сокращения площади пастбищ. Участившиеся периоды засухи на севере страны, которую периодически сменяют разрушительные наводнения, вынуждают хозяев скота мигрировать в южные и центральные районы Чада, где исторически проживает оседлое земледельческое население.

Это, разумеется, привело к многочисленным конфликтам: скот затаптывает посевы, в ответ земледельцы мстят его владельцам и пастухам. Чтобы лучше понять глубину трагедии, достаточно взглянуть на хронику локальных столкновений, подобных тому, что произошло в Иготе. По данным ICG, в период с начала 2021 по июль 2024 года в центральной и южной частях страны произошло в общей сложности около сотни инцидентов, в которых погибли более 1200 и получили ранения более 2200 человек.

Ситуацию усугубляет лавинообразное распространение оружия. В последние годы на смену традиционному холодному оружию все чаще приходят автоматы, поступающие, в частности, из Центрально-Африканской Республики. Доклад ICG описывает появление хорошо организованных вооруженных групп пастухов, которые координируют свои действия при помощи смартфонов, перемещаются на мотоциклах и после атаки легко рассредоточиваются, скрываясь в приграничных районах.

Жертвами их набегов становятся целые семьи. В ходе нападений рушатся жилища земледельцев и зернохранилища. По мнению крестьян, так скотоводы хотят уничтожить саму основу их выживания, чтобы избавиться от них.

Однако все это лишь верхушка айсберга. Корни проблемы уходят в эпоху колонизации. Границы современного Чада, как и многих других африканских государств, были прочерчены в конце XIX — начале XX века европейцами без учета этнической, хозяйственной и культурной специфики.

В одних и тех же административных границах насильственно объединили кочевых скотоводов арабского севера, исповедующих ислам, и оседлых земледельцев сара, большинство из которых — приверженцы традиционных местных верований или христиане. Колониальная администрация сознательно выстраивала иерархию, назначая одних посредниками и сборщиками налогов, а других используя в качестве бесплатной рабочей силы, и последовательно разрушала традиционные механизмы урегулирования споров. Всё как в трагически известной ситуации с хуту и тутси в Руанде.

Экономическая деформация, навязанная колонизаторами, лишь усугубила раскол. Принудительное выращивание хлопка подорвало натуральное хозяйство юга. Французская власть перевела земли, веками использовавшиеся для выращивания продовольственных культур, под хлопок для экспорта, одновременно введя систему трудовой повинности, которая отвлекала крестьян от ведения собственного хозяйства в критически важный сезон дождей и катастрофически снижала урожай.

Последовавшая экономическая зависимость от колебаний мировых цен на хлопок в сочетании с растущим налоговым бременем заставила землевладельцев производить всё больше сырья для внешнего рынка в ущерб собственному потреблению, довершая тем самым разрушение национальной системы продовольственной безопасности. Интенсивная эксплуатация земли истощила почвы, снизив их продуктивность и усугубив экологические и продовольственные проблемы.

Вместе с тем из-за связанных с выращиванием хлопка ирригационных проектов и климатических изменений значительно сократилась площадь озера Чад, от которого зависят жизни миллионов людей в Чаде, Камеруне, Нигере и Нигерии. Обмеление гигантского водоема лишило скотоводов традиционных маршрутов, что также стало одной из причин конфликта.

После провозглашения независимости в 1960 году выстроенная колонизаторами искусственная социальная конструкция не исчезла, а превратилась в систему, в рамках которой военно-политическая элита северного происхождения удерживает контроль над государством и его ресурсами, в то время как южные общины чувствуют себя незащищенными.

В этих условиях скотоводство севера постепенно превратилось из традиционного образа жизни в инструмент накопления частного капитала. Сегодня, как подчеркивает ICG, многие крупные стада, которые пасутся в южных провинциях, принадлежит представителям политической и военной элиты. Считается, что они и нанимают тех самых вооруженных пастухов, вступающих в конфликты с крестьянами.

Между тем бывшие метрополии демонстрируют нарастающее равнодушие к судьбе бывших колоний. На фоне кризиса, в котором сегодня оказались сами экс-колонизаторы, внешнее финансирование африканских стран неуклонно сокращается, в то время как масштабы имеющихся в них проблем только растут.

Исследование Early Warning Project оценивает вероятность нового эпизода массовых убийств в Чаде в 2025–2026 годах в 8,1 процента — это один из самых высоких показателей в мире. Поэтому пока Париж и другие «цивилизаторы» отделываются общими фразами о необходимости стабилизации Сахеля, Африка продолжает истекать кровью от ран, нанесенных ей европейцами более 100 лет назад.