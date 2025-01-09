Нджамена, 9 января, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Силы безопасности Республики Чад установили полный контроль в районе дворца президента в Нджамене, в котором ранее произошло нападение. Об этом вечером 8 января сообщил источник в службе безопасности африканской страны.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Силы безопасности полностью установили контроль в районе президентского дворца, в настоящее время никаких беспорядков нет», — процитировало его слова «РИА Новости».

Силовик добавил, что в ходе перестрелки несколько человек получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 января боевики «Боко Харам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), по данным телеканала Al Arabiya, совершили нападение у президентского дворца в столице Чада. В этот момент президент страны Махамата Идрис Деби находился внутри здания.

Позднее министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в Нджамене после нападения на президентский дворец находится под контролем властей. К президентскому дворцу выдвинулась колонна военной техники.

Агентство France-Presse сообщило, что при нападении на президентский дворец в Нджамене погибли 19 человек, 18 из которых — совершившие эту атаку боевики. Данных о том, пострадал ли при этом президент Чада, не поступало.