* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нджамена, 8 января, 2025, 23:25 — ИА Регнум. Нападение у президентского дворца в Чаде в столице страны Нджамене совершили боевики «Боко Харам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает телеканал Al Arabiya.

Jerome Delay/AP/TASS

Отмечается, что в момент нападения президент Чада Махамата Идрис Деби находился внутри дворца. По данным телеканала, в результате атаки есть погибшие и раненые. При этом не уточняется, пострадал ли глава государства.

«Боко Харам» — это исламистская террористическая организация, основанная в Нигерии в 2002 году. «Боко Харам» известна своими нападениями на гражданское население, включая массовые убийства, похищения, теракты и нападения на школы. Одним из самых известных инцидентов стало похищение более 200 школьниц в Чибоке в 2014 году.

Как передавало ИА Регнум, стрельба около дворца раздалась в районе 20:45 по местному времени (22:24 мск) 8 января.

В конце февраля 2024 года группа военных пыталась взять под контроль президентский дворец в Нджамене. Тогда правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби.

Кроме того, правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода африканской республики в Москве заявил, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Чаде. Он выразил уверенность в том, что выборы пройдут на высоком уровне.