Нджамена, 8 января, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Вооружённые люди напали на президентский дворец в столице Чада — городе Нджамена. Об этом пишет французское агентство AFP.

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL/ТАСС

Отмечается, что около 20:45 по местному времени (22:24) возле дворца раздалась стрельба. Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года группа военных пыталась взять под контроль президентский дворец в Нджамене. Тогда правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби.

Кроме того, правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль.

В апреле 2021 года в Чаде переизбрали президентом отца нынешнего действующего главы республики Идрисса Деби Итно, руководившего страной около 30 лет. В день выборов в Чад с баз в Ливии вторглись повстанцы группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» и успели смертельно ранить президента до того, как правительственные войска их подавили.

После этого Махамат Идрис Деби возглавил Чад, став главой переходного военного совета. При этом повстанцы отказались его признавать. В Чаде в декабре 2023 года приняли новую конституцию, она позволяет Махамату Идриссу Деби баллотироваться на пост президента, но дата выборов пока не была назначена.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода африканской республики в Москве заявил, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Чаде. Он выразил уверенность в том, что выборы пройдут на высоком уровне.