Последние новости из Африки ещё раз доказывают, что Франция быстро теряет свои позиции на континенте. Этот процесс выражается как в сокращении пунктов дислокации и возможностей французской армии, так и в дипломатических отношениях Парижа с бывшими колониями. Одну из важнейших ролей в этих вопросах играют вопросы исторической памяти. Как оценивают этот процесс его участники и каким видят его дальнейшее развитие?

ИА Регнум

Договоры о сотрудничестве с Францией в сфере обороны, прекращение которых недавно анонсировало правительство Чада, были подписаны в 1976 г. В 2019-м в них внесли изменения. В результате в текст включили утверждение о праве Чада пересматривать свою политику стратегического партнёрства.

28 ноября 2024 г спикер правительства и министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла объявил, что в силу этого обстоятельства страна просит прекратить французское военное присутствие на своей территории. Теперь порядка 1000 французских военных, несущих службу в Чаде, должны уехать домой, а военные базы будут закрыты.

Французские СМИ не скрывают, что это известие застигло Францию врасплох. Ведь оно было сделано через несколько часов после отъезда из Чада министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро. Глава французского внешнеполитического ведомства встречался с министром Куламаллой, а также с президентом Махаматом Идрисом Деби.

Оба ни словом не обмолвились о своих планах, хотя Чад называет принятое решение «тщательно продуманным». Оцепенение французской стороны, видимо, было настолько сильным, что она долго не могла определиться с официальным ответом. Да и впоследствии лишь озвучила то, что решение Чада «принято к сведению».

Французское военное присутствие в Чаде было одним из самых прочных и масштабных. Там концентрировались силы, задействованные в военных действиях на континенте, в частности, в операции «Бархан». После потери Нигера, Буркина-Фасо и Мали Чад был последним оплотом Франции в Сахеле.

Но тяжесть удара этим не исчерпывается.

Практически тогда же плохие для Франции новости пришли и из Сенегала. 28 ноября издание Le Monde опубликовало интервью с президентом Бассиру Диомай Файем, в котором тот также заявил о нецелесообразности французского военного присутствия в его стране.

«Какая страна может иметь иностранные войска на своей территории и при этом претендовать на независимость? Для себя Франция этого не допускает, поэтому она не должна навязывать такое другим странам», — сказал глава Сенегала. По его словам, государство имеет право выбирать себе партнёров и выстраивать взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения.

Уважение — важный сюжет в интервью Фая в связи с 80-летней годовщиной трагического события, произошедшего в Сенегале по вине Франции.

В сражении за Францию в мае–июне 1940 г. во французской армии служили призывники из Сенегала — так называемые стрелки — а также выходцы из других африканских колоний. Их вместе со всеми остальными солдатами немцы взяли в плен после поражения французской армии. Затем чернокожих солдат отделили от белых и поместили во фронтшталаги, расположенные на территории Франции. Там они находились весь период нацисткой оккупации. Причём с 1943 г. охрану лагерей осуществляли сами французы.

После освобождения бывших военнопленных из Африки решили отправить на родину. За несколько лет лишения свободы у бывших заключённых, как правило, не было средств к существованию. Поэтому новое французское правительство предоставляло освобождённым некоторую сумму в качестве подъёмных. Однако её не выплачивали чернокожим. А содержание в казармах, где их держали перед дальнейшим транзитом в Африку, часто было не менее суровым, чем в лагерях.

Ещё на территории континентальной Франции сенегальцы в качестве протеста отказывались уезжать, пока им не будет выплачена причитающаяся сумма. Власти признавали их право на данные выплаты и обещали решить этот вопрос.

Проблема снова возникла уже на территории Сенегала, в лагере Тьяруа, куда свозили освобождённых из нацистского плена солдат. Бывшие военнопленные не хотели покидать территорию лагеря, не получив обещанное.

Французские офицеры решили преподать строптивым урок. На рассвете 1 декабря 1944 г. военные окружили территорию лагеря, объявили подъём и срочный сбор на центральной площади и велели немедленно приступить к эвакуации. А услышав возмущённые возгласы, открыли по собравшимся огонь из пулемётов.

Современные исследователи считают, что тогда от рук французов погибло около 400 человек. Франция, ещё воевавшая тогда с гитлеровской Германией, сделала всё, чтобы скрыть произошедшее. Многие документы, связанные с этим делом, были сфальсифицированы. 35 чернокожих участников тех событий судили в марте 1945 г. за «мятеж».

До конца 1990-х гг. власти Франции не воспоминали то событие, а также всячески препятствовали распространению этой информации абсолютно во всех сферах, в том числе в культурной. Переосмысление роли чернокожих солдат в Первой и Второй мировых войнах началось только после 2000 г.

Однако официально факт убийства французами сенегальских стрелков признал только президент Франсуа Олланд в речи, произнесённой во время мероприятий на кладбище Тьяруа в 2012 г. 28 ноября 2024 г в письме Эммануэля Макрона, посвящённом 80-летию трагедии, было сказано об ответственности Франции за совершённое «убийство». Важный шаг, по мнению президента Сенегала, но недостаточный для примирения на почве конфликтов, связанных с исторической памятью.

Фай выразил надежду на то, что последующие действия Франции станут логическим продолжением сделанных заявлений.

Тем временем на торжественной церемонии 1 декабря он объявил о строительстве мемориального комплекса на территории лагеря Тьяруа, а также о включении изучения произошедшей в нем трагедии в школьную программу.

Последние события стали очередным поводом для французских журналистов и экспертов констатировать крайне низкий уровень аналитики и знаний об Африке в общественном пространстве и среди специалистов. Нежелание оценить изменения, произошедшие во франкоговорящих африканских странах, неумение создать привлекательный образ для молодёжи приводят ко всё большему их отдалению от бывшей метрополии.

Тем временем стратегическая ценность континента всё более очевидна.

Конечно, речь идёт о России. Пропагандистские СМИ говорят об Африке как о «фронте новой войны» Запада с русскими. Более разумные эксперты отмечают, что и в стратегической, и в экономической, и в культурной сферах на Чёрном континенте конкурируют разные страны, в том числе европейские: США, Китай, Турция, Венгрия и другие.

Африка сейчас диверсифицирует партнёрские отношения и придерживается политики максимальной открытости. Разумеется, важную роль играет и внутренняя повестка в каждой стране. Так, к примеру, решение Чада может объясняться в том числе президентскими выборами, намеченными на 29 декабря 2024 г. Решение о выводе иностранных войск было с энтузиазмом встречено населением.

Французские эксперты предупреждают: всё больше африканских стран будут требовать от Франции прекращения вмешательства в их внутренние дела и уважения их суверенитета.