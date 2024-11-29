Нджамена, 29 ноября, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Чад объявил о прекращении оборонного соглашения с Францией. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы МИД африканской страны Абдерамана Куламалла.

Voice of America Бронетехника армии Чада

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — сказал государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла.

18 апреля власти Чада также направили США письмо о намерении разорвать военное соглашение, потребовав покинуть военную базу в Нджамене. 25 апреля Пентагон объявил о выводе части американского контингента, назвав это временным шагом.

В мае министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была надёжным партнёром африканских государств, в отличие от США, Британии и Франции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об укреплении отношений с Чадом в сфере безопасности и расширении оборонного сотрудничества из-за террористических угроз.

Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко отметил, что доля советской и российской военной техники в местной армии составляет около 80%. В 2000 году было подписано соглашение о военно-техническом, а в 2017-м — о военном сотрудничестве. РФ готова оказывать содействие в модернизации и ремонте техники, а также в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что социолога Максима Шугалея задержали в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад, за активную позицию. Уточнялось, что внимание на его деятельность могло обратить нынешнее профранцузское руководство страны.

После вынужденного вывода американского контингента с баз в Нигере и Чаде США ищут способы развертывания своих вооружённых сил в других странах Африки, чтобы укрепить своё военное присутствие на континенте, заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун.