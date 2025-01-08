Нджамена, 9 января, 2025, 02:45 — ИА Регнум. Всего 19 человек погибли, из них 18 нападавших ликвидированы в результате атаки на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Об этом 8 января передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти страны.

U.S. Army Солдаты армии Чада

«Девятнадцать человек, в том числе 18 нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде», — уточняется в сообщении.

Глава государства Махамат Идрис Деби в момент нападения находился во дворце, информация о том, пострадал ли президент Чада, не поступала. Отмечается, что жители Чада собираются у президентского дворца на акцию в поддержку лидера страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к президентскому дворцу в столице Чада Нджамене направилась колонна военной техники.

8 января около дворца раздалась стрельба в районе 20:45 по местному времени (22:24 мск). По данным телеканала Al Arabiya, нападение совершили боевики «Боко Харам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех позже заявил, что ситуация в Нджамене находится под контролем властей, причин для паники нет.