Нджамена, 8 января, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Ситуация в столице Чада Нджамене после нападения на президентский дворец находится под контролем властей. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех.

Carsten Reisinger/Global Look Press

«Ничего серьёзного, нет поводов для паники, ситуация под контролем», — написал министр в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, 8 января около дворца раздалась стрельба в районе 20:45 по местному времени (22:24 мск). По данным телеканала Al Arabiya, нападение совершили боевики «Боко Харам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечалось, что в момент нападения президент Чада Махамата Идрис Деби находился внутри дворца. По данным телеканала, в результате атаки есть погибшие и раненые. При этом не уточняется, пострадал ли глава государства.

«Боко Харам» — это исламистская террористическая организация, основанная в Нигерии в 2002 году. «Боко Харам» известна своими нападениями на гражданское население, включая массовые убийства, похищения, теракты и нападения на школы. Одним из самых известных инцидентов стало похищение более 200 школьниц в Чибоке в 2014 году.