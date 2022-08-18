Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Восточного Тимора
Дили, 18 августа, 2022, 04:07 — ИА Регнум. В море Банда у северного побережья Восточного Тимора 18 августа произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Восточный Тимор
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северу от города Дили (193 тысячи жителей), являющегося столицей государства, получившего суверенный статус в 2002 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 480 километров.
О возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, у тихоокеанского побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.