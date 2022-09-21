Джакарта, 21 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди председательствовала на трехсторонней встрече Индонезия-Австралия-Восточный Тимор, на которой обсуждались усилия по сотрудничеству для ускорения экономического восстановления, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

На совместной встрече с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министром иностранных дел Восточного Тимора, которая состоялась в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсуждались несколько областей сотрудничества, а именно связь, продовольственная безопасность, и энергия.

Министры иностранных дел согласились с важностью последовательного соблюдения всеми странами принципов Устава ООН.

«Принцип уважения суверенитета и территориальной целостности является очень важным принципом, который необходимо соблюдать», — заявила Ретно Марсуди.

На встрече обсуждались вопросы G20, АСЕАН и морского сотрудничества.

Индонезия хочет, чтобы АСЕАН продолжала укреплять свою центральную роль, чтобы она по-прежнему могла быть двигателем региональной стабильности и процветания.