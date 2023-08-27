Три американских морпеха погибли при крушении вертолёта в Австралии
Три морпеха США погибли при крушении вертолёта V-22 Osprey в Австралии
Канберра, 27 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Жертвами крушения вертолёта у побережья Австралии стали три морских пехотинца, сообщило 27 августа агентство AFP со ссылкой на американских военных.
«Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли», — говорится в сообщении.
По информации агентства, ещё пять человек доставили в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии.
Военный конвертоплан V-22 Osprey с морскими пехотинцами США на борту потерпел крушение во время учений у северного побережья Австралии. Инцидент произошёл между островом Мелвилл и городом Дарвин 27 августа. Osprey разбился во время учений Predators Run, в которых принимают участие Австралия, США, Индонезия, Филиппины и Восточный Тимор.
Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы самолёты CareFlight.
Позже выяснилось, что после падения на островах Тиви в Австралии военного вертолёта V-22 Osprey США спаслись несколько человек.