Канберра, 27 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Жертвами крушения вертолёта у побережья Австралии стали три морских пехотинца, сообщило 27 августа агентство AFP со ссылкой на американских военных.

Global Look Press/Maciej Goclon/Fotonews Военный конвертоплан V-22 Osprey

«Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли», — говорится в сообщении.

По информации агентства, ещё пять человек доставили в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии.

Военный конвертоплан V-22 Osprey с морскими пехотинцами США на борту потерпел крушение во время учений у северного побережья Австралии. Инцидент произошёл между островом Мелвилл и городом Дарвин 27 августа. Osprey разбился во время учений Predators Run, в которых принимают участие Австралия, США, Индонезия, Филиппины и Восточный Тимор.

Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы самолёты CareFlight.

Позже выяснилось, что после падения на островах Тиви в Австралии военного вертолёта V-22 Osprey США спаслись несколько человек.