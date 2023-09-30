Дили, 30 сентября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Президент Восточного Тимора и нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что Соединённые Штаты, являющиеся сверхдержавой и лидером НАТО, частично несут ответственность за ситуацию на территории Украины. Об этом 30 сентября сообщил японский журнал Nikkei Asia.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«США в случае с Украиной частично несут ответственность за ситуацию, потому что это сверхдержава, это лидер НАТО», — приводит издание его слова.

Рамуш-Орта добавил, что как только вмешались Соединённые Штаты, европейцы включились в поддержку Украины, и они больше не могут быть посредниками.

По его словам, эскалация ситуации в мире может дойти до опасной черты, за которой последуют ядерные, тактические ядерные удары.

Как передавало ИА Регнум, в интервью телеканалу CNN 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что использование украинской армией американского оружия для ударов по Крыму не вызовет возражений у Вашингтона.

В ответ на это постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что Белый дом этими словами «по недомыслию или из злого умысла» одобрил развязывание ядерной войны.

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар. По его словам, англосаксы не до конца осознают последствия своих действий и считают, что до этого не дойдёт.

С 2020 года в России действует новая военная доктрина, позволяющая президенту применить превентивный ядерный удар в четырех случаях: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) её союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) её союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил о постоянных угрозах Запада в адрес России, в том числе ядерном шантаже. Глава государства напомнил западным странам, что сразу в нескольких аспектах российская военная техника превосходит зарубежную, и предупредил, что «роза ветров может развернуться в их сторону».