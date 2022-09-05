Улан-Батор, 5 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Международные учения «Гобийский волк — 2022» организованы спасателями Монголии вместе с военнослужащими США около границы с Китаем. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба главного монгольского управления по чрезвычайным ситуациям.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Уточняется, что учения начались в одной из наиболее крупных областей страны — Баянхонгор, которая граничит с КНР.

Также указывается, что в ходе учений отрабатываются навыки работы по реагированию на последствия землетрясений и в них принимает участие свыше 300 спасателей из Монголии, США, Австралии, Южной Кореи, Вьетнама, Восточного Тимора, Великобритании, Индонезии, Канады, Лаоса, Непала, Турции, Таиланда, Филиппин и Японии.

Кроме того, отмечается, что участники учений, помимо учебной практики, проведут обмен опытом по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий, проведения поисково-спасательных работ, по технике безопасности при работе с ядовитыми и опасными химическими веществами, а также развертывания полевых госпиталей.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй принял 30 августа участие в виртуальной встрече с заместителями министров иностранных дел России и Монголии, в ходе которой они договорились о дальнейшем укреплении взаимной координации.