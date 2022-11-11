Пномпень, 11 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готова принять в свой состав качестве одиннадцатого члена организации Восточный Тимор. Об этом 11 ноября говорится в официальном заявлении ассоциации.

Sidney KH Эмблема АСЕАН

«Мы, лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, <…> договорились в принципе принять Восточный Тимор в качестве одиннадцатого члена АСЕАН; предоставить Восточному Тимору статус наблюдателя и разрешить ему участие во всех встречах АСЕАН, включая пленарные заседания саммита», — говорится в сообщении.

Отметим, Восточный Тимор является бывшей колонией Португалии, которая затем находилась в зависимости от Индонезии и в 1999 году по итогам референдума стала самостоятельным государством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший высказался за восстановление центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в этом регионе, а также за улучшение сферы туризма и укрепление устойчивости в продовольственной сфере.